الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الصومالي لـ"القاهرة الإخبارية": إثيوبيا أعلنت عدم الاعتراف بدولتنا بعد اتفاقها الأخير

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي

قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن المشكلة بالنسبة لنا أننا لا نرئ أي مجال للتفاوض مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن أثيوبيا أعلنت عدم الإعتراف بدولة الصومال بعد اتفاقها الأخير مع "أرض الصومال" المنشقة عنا.

إثيوبيا تدعي رغبتها بالتجارة الاقتصادية في سواحلنا ثم تتحدث بعد ذلك علنًا عن إنشاء قاعدة بحرية

وأشار الرئيس الصومالي، خلال لقاء خاص بقناة "القاهرة الإخبارية"، إثيوبيا تدعي رغبتها بالتجارة الإقتصادية في سواحلنا ثم تتحدث بعد ذلك علنًا عن إنشاء قاعدة بحرية.

ونوه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن محاولة إثيوبيا انتزاع قطعة من أرض الصومال، أمر غير مقبول بالنسبة لنا، قهذا إنتهاك للقانون الدولي.

الرئيس الصومالي القاهرة الإخبارية إثيوبيا حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

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