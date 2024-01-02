مقديشو تعلن بطلان الاتفاق البحرى بين إثيوبيا و"أرض الصومال".. وتطالب بتدخل الجامعة العربية

أعلن مجلس الوزراء الصومالي، الثلاثاء، عن بطلان توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحري، مؤكدًا أنها اتفاقية غير مشروعة، ولا أساس لها من الصحة، واعتداء سافر على السيادة الداخلية لدولة الصومال.

وقال الناطق باسم الحكومة الصومالية فرحان محمد جمعالي، في بيان له عقب اجتماع المجلس الطارئ، اليوم، إن الصومال يستنكر انتهاك إثيوبيا سيادة الجمهورية، وذلك وفق وكالة الأنباء الصومالية.

ودعا البيان الصومالي، الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد"، والشركاء الدوليين، إلى اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر الذي تقوم به إثيوبيا ضد الصومال.

الصومال تستدعى سفيرها لدى إثيوبيا

وأكدت الحكومة الصومالية استدعاء السفير الصومالي لدى أديس أبابا، عبدالله محمد ورفا، للتشاور بشأن انتهاك السيادة الصومالية.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم غير مشروعة مع إدارة أرض الصومال "صومالي لاند" فيما يتعلق باستخدام منفذ بحري في أراضي الصومال.

الرئيس الصومالى يوجّه خطابًا للأمة بسبب اتفاق إثيوبيا وصومالى لاند

من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الشعب الفيدرالي الصومالي، عبدالرحمن محمد عبدله جابري، أن رئيس الجمهورية، الدكتور حسن شيخ محمود، سيلقي، اليوم، خطابا موجها للأمة الصومالية أمام غرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يتناول رئيس الصومال في هذا الخطاب آخر المستجدات في الأوضاع السياسية والاقتصادية، بما في ذلك الاتفاقية المزعومة بين إدارة أرض الصومال وإيثوبيا بشأن استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

أبى أحمد يوقّع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للوصول للبحر الأحمر

وأعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية، أمس الإثنين، عن توقيع أديس أبابا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي؛ لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وقال أبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس، في حفل التوقيع مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "لقد تم الاتفاق على هذا الآن مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم اليوم".