عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

رحبت مصر اليوم الثلاثاء، بصدور قرار مجلس الأمن رقم ٢٧١٤ الصادر في الأول من ديسمبر الجاري بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ عام ١٩٩٢، وهو ما يمهد لتمكين الحكومة الصومالية من مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

وأعادت مصر التأكيد، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التزامها الثابت بدعم جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية في استعاده الأمن والاستقرار وتعزيز سبل التنمية في دولة الصومال الشقيقة، بما ينعكس إيجابيًا على أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.