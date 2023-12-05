الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمير قطر: ندعو مجلس الأمن بالعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية وإجبار إسرائيل على المفاوضات

الشيخ تميم بن حمد
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إنه لا يكمن التحدي في حل "قضية غزة"، وكأنها مسألة منفصلة، أو مسألة إسرائيلية أمنية تحتاج إلى ترتيبات أمنية يخضع قطاع غزة لمقتضياتها، بل في إنهاء الاحتلال وحل قضية الشعب الفلسطيني.

وأضاف الشيخ تميم، خلال كلمته بـ قمة مجلس التعاون الخليجي الـ44 في الدوحة، اليوم الثلاثاء، المذاعة عبر فضائية “الغد”، أنه من هذا المنطلق ندعو مجلس الأمن، ولا سيما أعضاءه الدائمين، إلى القيام بمسئوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين وهو الحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب وتوافق عليه المجتمع الدولي.

قمة مجلس التعاون الخليجى الـ44 فى الدوحة

وأضاف: لم تعد العودة إلى التضليل والخداع في مفاوضات من دون قاعدة متفق عليها لتبقى عملية مفتوحة لا نهاية لها تنطلي على أحد، فقد توسع خلالها الاستيطان وتهويد القدس وأحكم الـحصار على غزة.

وتابع: إن استمرار الأزمات التي تواجه بعض الدول الشقيقة في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والسودان، تشكل خطرا على السلام الاجتماعي ووحدة هذه الدول وشعوبها، وندعو مجددا جميع الأطراف الـمتنازعة في هذه الدول إلى تغليب الـمصلحة العليا للأوطان على الفئوية بكافة أشكالها والتسليم باحتكار الدولة للعنف الشرعي، وتجنيب الشعوب العنف والاقتتال والاحتكام إلى الـحوار لـحل الـخلافات وتحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والتنمية.

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