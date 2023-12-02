السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الأمن الدولى ينهى مهام بعثة الأمم المتحدة فى السودان

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أنهى مجلس الأمن الدولي، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد، الذي يشهد حربًا متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبعد أخذه علمًا برسالة الخرطوم، التي طالبت فيها بالإنهاء "الفوري" لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قرارًا بإنهاء تفويضها اعتبارًا من الأحد.

وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وكانت "يونيتامس" بدأت عملها هناك في مطلع العام 2021، لكنها وجدت معارضة كبيرة من تنظيم الإخوان وقادة كبار في الجيش.

وكان عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة السابق، قد وجه رسالتين باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، التي تسعى لإيقاف الحرب، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن طالب فيهما بالإبقاء على البعثة وتجديد تفويضها.

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