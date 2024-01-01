الخارجية السودانية: "الدعم السريع" تمارس جرائم العبودية وعمليات تطهير عرقى

أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، التي تقوم بها ميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" وممارساته الإرهابية في السودان.

وبحسب مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بوزارة الخارجية السودانية، لفتت الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددًا للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والممارسات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة، في الوقت الذي ظهرت فيه تفاصيل مرعبة عن عمليات التطهير العرقي والمجازر الجماعية ذات الطابع الإثني في ولاية غرب دارفور الشهر الماضي، بينما تواصل الميليشيا التدمير الممنهج للبنيات الأساسية في البلاد.

الخارجية السودانية: "الدعم السريع" تفرض حاليًا حصارًا جائرًا على ولاية الجزيرة

وأكد بيان خارجية السودان أن ميليشيا الدعم السريع تفرض حاليًا حصارًا جائرًا على عدد من القرى والبلدات في ولاية الجزيرة بغرض إجبار الشباب على التجنيد في صفوفها، أو اجتياح تلك القرى وتعريض سكانها لصنوف من الانتهاكات والإذلال، ونهب ممتلكاتهم وقتل كل من يقاوم ذلك.

وحذرت وزارة الخارجية السودانية من استهداف القرى والمناطق الريفية التي تخلو من أي مظاهر عسكرية، وارتكاب الفظائع ضد أهلها، خاصة النساء والفتيات، والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال هو أسلوب الجماعات الإرهابية التي عرفتها المنطقة مثل بوكو حرام وجيش الرب اليوغندي وداعش.

الخارجية السودانية: "الدعم السريع" تمارس العبودية والتطهير العرقي

وأضاف البيان: "لا تزال الميليشيا تحتجز العشرات من الفتيات فيما يشبه الاسترقاق، وتعتقل آلافًا من المدنيين في معسكرات تفتقد أدني مقومات الحياة".

وكشفت الخارجية السودانية أنه خلال الأيام الماضية برزت تفاصيل مرعبة عن عمليات التطهير العرقي والمجازر الجماعية في ولاية غرب دارفور. إذ أوضحت شهادات الضحايا التي نقلتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وإحدي وكالات الأنباء العالمية الأيام الماضية، أن عمليات التقتيل على أساس العرق شملت كل الذكور من سن الرضاعة وحتى الشيوخ من القبائل المستهدفة، مع سبي النساء والفتيات والتمثيل بالجثث، والهجوم على معسكرات النازحين الفارين من ويلات الحرب في مدينة الجنينة وما حولها.

الخارجية السودانية: "الدعم السريع" تواصل التدمير الممنهج للبنى الأساسية

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن ميليشيا الدعم السريع تواصل التدمير الممنهج للبنى الأساسية للدولة والاقتصاد السوداني، فقد دمرت مصفاة قرى للنفط، كما خربت مصنعي سكر الجنيد وغرب سنار ونهبت كل السيارات والآليات المنقولة، والأسمدة وأتلفت المساحات المزروعة، امتدادًا لنهبها كل آليات الحفر والحصاد بمشروع الجزيرة، بهدف التعطيل الكامل للعمليات الإنتاجية في المشروع وفي الولاية بأسرها.

وأكدت خارجية السودان أن كل هذه الممارسات تقتضي أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا موحدًا ضد ميليشيا الدعم السريع، يلزمها بالوقف غير المشروط لإطلاق النار ولكل العمليات الحربية، وإخلاء المدن والقرى والأعيان المدنية، مع ضرورة ألا تكافأ الميليشيا على جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي الإنساني، والالتزام بمبدأ منع الإفلات من العقاب.