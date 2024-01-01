الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية السودانية: "الدعم السريع" تمارس جرائم العبودية وعمليات تطهير عرقى

السودان
السودان

أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم، الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، التي تقوم بها ميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" وممارساته الإرهابية في السودان.

وبحسب مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بوزارة الخارجية السودانية، لفتت الخارجية   نظر المجتمع الدولي مجددًا للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والممارسات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة، في الوقت الذي ظهرت فيه تفاصيل مرعبة عن عمليات التطهير العرقي والمجازر الجماعية ذات الطابع الإثني في ولاية غرب دارفور الشهر الماضي، بينما تواصل الميليشيا التدمير الممنهج للبنيات الأساسية في البلاد.

txt

عبدالله حمدوك يلتقى قائد "الدعم السريع" فى إثيوبيا لبحث إنهاء حرب السودان

الخارجية السودانية: "الدعم السريع" تفرض حاليًا حصارًا جائرًا على ولاية الجزيرة

وأكد بيان خارجية السودان أن ميليشيا الدعم السريع تفرض حاليًا حصارًا جائرًا على عدد من القرى والبلدات في ولاية الجزيرة بغرض إجبار الشباب على التجنيد في صفوفها، أو اجتياح تلك القرى وتعريض سكانها لصنوف من الانتهاكات والإذلال، ونهب ممتلكاتهم وقتل كل من يقاوم ذلك.

وحذرت وزارة الخارجية السودانية من استهداف القرى والمناطق الريفية التي تخلو من أي مظاهر عسكرية، وارتكاب الفظائع ضد أهلها، خاصة النساء والفتيات، والتجنيد الإجباري للشباب والأطفال هو أسلوب الجماعات الإرهابية التي عرفتها المنطقة مثل بوكو حرام وجيش الرب اليوغندي وداعش.

الخارجية السودانية: "الدعم السريع" تمارس العبودية والتطهير العرقي

وأضاف البيان: "لا تزال الميليشيا تحتجز العشرات من الفتيات فيما يشبه الاسترقاق، وتعتقل آلافًا من المدنيين في معسكرات تفتقد أدني مقومات الحياة".

وكشفت الخارجية السودانية أنه خلال الأيام الماضية برزت تفاصيل مرعبة عن عمليات التطهير العرقي والمجازر الجماعية في ولاية غرب دارفور. إذ أوضحت شهادات الضحايا التي نقلتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وإحدي وكالات الأنباء العالمية الأيام الماضية، أن عمليات التقتيل على أساس العرق شملت كل الذكور من سن الرضاعة وحتى الشيوخ من القبائل المستهدفة، مع سبي النساء والفتيات والتمثيل بالجثث، والهجوم على معسكرات النازحين الفارين من ويلات الحرب في مدينة الجنينة وما حولها.

الخارجية السودانية: "الدعم السريع" تواصل التدمير الممنهج للبنى الأساسية

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن ميليشيا الدعم السريع تواصل التدمير الممنهج للبنى الأساسية للدولة والاقتصاد السوداني، فقد دمرت مصفاة قرى للنفط، كما خربت مصنعي سكر الجنيد وغرب سنار ونهبت كل السيارات والآليات المنقولة، والأسمدة وأتلفت المساحات المزروعة، امتدادًا لنهبها كل آليات الحفر والحصاد بمشروع الجزيرة، بهدف التعطيل الكامل للعمليات الإنتاجية في المشروع وفي الولاية بأسرها.

وأكدت خارجية السودان أن كل هذه الممارسات تقتضي أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا موحدًا ضد ميليشيا الدعم السريع، يلزمها بالوقف غير المشروط لإطلاق النار ولكل العمليات الحربية، وإخلاء المدن والقرى والأعيان المدنية، مع ضرورة ألا تكافأ الميليشيا على جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي الإنساني، والالتزام بمبدأ منع الإفلات من العقاب.

txt

البرهان: قوات الدعم السريع مستمرة في تدمير السودان وتواصل عمليات القتل والتشريد

الدعم السريع السودان وزارة الخارجية السودانية الخارجية السودانية حميدتي محمد حمدان دقلو

مواد متعلقة

جيبوتى.. لقاء حميدتى مع إسماعيل جيله بحث وقف إطلاق النار فى السودان

حشد وتسليح الشعب.. خطة الجيش السودانى لمواجهة تمرد الدعم السريع (صور)

سياسي سوداني لـ"الدستور": الحرب تدور في نصف السودان واحتمالات توسع الصراع مفتوحة

بعد تأجيل لقاء البرهان وحميدتى.. جيبوتى تستضيف حوارًا سودانيًا "مهمًا" الأسبوع المقبل

كيف تناولت مراكز البحث الدولية حرب غزة ومستقبل القضية الفلسطينية؟

بعد قرار محاكم ماين وكولورادو.. هل يخوض ترامب انتخابات رئاسة أمريكا 2024؟

مصمم مصرى يفوز بالمركز الأول بجائزة "عمار" لدعم المبدعين من ذوى الإعاقة

ميرغنى لـ"الدستور": التصعيد العسكرى فى السودان يُعقد المشهد السياسى

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟