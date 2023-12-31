الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرهان: قوات الدعم السريع مستمرة في تدمير السودان وتواصل عمليات القتل والتشريد

البرهان
البرهان

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، أن قوات الدعم السريع مستمرة في تدمير السودان، وتواصل عمليات القتل والتشريد.

وأضاف البرهان خلال كلمة بمناسبة الذكري 68 لاستقلال السودان، أنهم سوف يحررون البلاد من العملاء، وينتصرون على المجموعات الإرهابية قريبا، مؤكدا: “سوف نحرر السودان من أيدي العملاء”.

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البرهان لمقدمي الدعم لميليشيا دقلو: "أنتم شركاء في قتل شعب السودان"

ومن المقرر أن يلتقي وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السوداني بقيادة رئيس الهيئة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، وفدًا من قوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي" في إثيوبيا، وفقًا لما أوردته قوى الحرية والتغيير في بيان لها مساء اليوم الأحد.

يأتي هذا اللقاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على إثر الخطابات التي أرسلتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، لقائدي القوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان والدعم السريع حميدتي، والتي دعتهم فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي، هذا وقد استجابت قوات الدعم السريع لطلب اللقاء، وما زال التواصل مستمرًا مع قيادة القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان للقاء بين (تقدم) والقوات المسلحة السودانية.

أعرب البيان عن أمله في أن تكلل هذه اللقاءات بخطوات عملية تُنهي المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني، وتدفع جهود الحل السلمي لكارثة حرب 15 أبريل بما يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب وإنهائها لا سيما جهود منظمة الإيقاد والاتحاد الإفريقي ومنبر جدة.

 

البرهان قوات الدعم السريع عمليات القتل السودان المجموعات الإرهابية العملاء

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