الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرهان لمقدمي الدعم لميليشيا دقلو: "أنتم شركاء في قتل شعب السودان"

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

ألقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، كلمة بمناسبة ذكرى استقلال السودان.

وقال خلال كلمة متلفزة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "تمر علينا ذكرى استقلال بلادنا الغالية، وقلوب أبناء السودان امتدت إليها اياد الغدر والخيانة استبدلت الأمن خوفا، وطالت الأياد الآثمة شرفهم وأرواحهم وأموالهم في كل بقاع السودان".

ولفت إلى أن ميليشا ومرتزقة محمد حمدان دقلو، مستمرة في تدمير البنية التحتية وقتل المواطنين ونهب أموالهم واحتلال منازلهم، وانتهاك أعراضهم، وتهجيرهم من قراهم وإبادة وتطهير بعضهم بمساتندو بعض الخونة من الشعب وطلاب السلطة وتأييد من بعض دول الإقليم والعالم، تحت دعاوي زائفة معلومة المقاصد والأهداف، رغم ثبوت ارتكاتب الملييشيا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووجه رسالة للدول التي تستقبل قادة ميليشيا الدعم السريع، قائلًا: "أوجه رسالة للدول التي تستقبل هؤلاء القتلة، كفوا أيديكم عن التدخل في شئوننا، أي تسهيلات تقدم لقيادة المليشيا هي شراكة في الجرم وشراكة في قتل شعب السودان".

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