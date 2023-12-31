حشد وتسليح الشعب.. خطة الجيش السودانى لمواجهة تمرد الدعم السريع (صور)

تعمل القوات المسلحة السودانية على حشد القوى الشعبية والمواطنين وتسليحهم من أجل مواجهة تمرد وانتهاكات قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” خاصة بعد دخول ميليشياته ولاية الجزيرة واقتحام مدينة ود مدني التي كانت تستضيف مئات الآلاف من النازحين جراء حرب التمرد التي بدأتها «الدعم السريع» في السودان منذ أبريل 2023.

الحشد الشعبى.. آلية الجيش السودانى لمواجهة الدعم السريع

وضمن الحشد الشعبي أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس أن جماهير محلية الدبة بالولاية الشمالية احتشدت دعما للدولة والقوات المسلحة فيما انضم آلاف الشباب لصفوف القتال مع الجيش ضد الدعم السريع.

كذلك جددت جماهير محلية الدبة دعمها وإسنادها للدولة السودانية وللقوات المسلحة في مواجهة ميليشيا الدعم السريع والتي تمثل مخلب قط في خاصرة الوطن حسب بيان الجيش.

من جانبه، أكد قائد الفرقة 19 مشاة مروي اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر تدافع الشباب نحو معسكرات التدريب لنصرة الوطن وصيانةعزة وكرامة الشعب السوداني، مشيدا بدعم وإسناد وتلاحم شعب الولاية الشمالية مع القوات المسلحة صمام أمان واستقرار السودان.



ويوم الخميس خرجت جماهير محلية شندي لرفع التمام وانضمام شبابها إلى صفوف الدولة ومشاركة القوات المسلحة في مواجهة الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني أن النفرة الشعبية تمضي إلى غاياتها فكل قطاعات الشعب السوداني شحذت الهمة عضدا للدولة السودانية ولجيشها القومي في الحرب الوجودية ضد ميليشيا الدعم السريع.

كذلك خرج مواطنو مدينة دنقلا بالولاية الشمالية الخميس الماضي يؤكدون دعمهم للدولة والقوات المسلحة في حربها ضد الدعم السريع، وضد مشروع آل دقلو المسنود بقوى الشر الخارجية وفق الجيش السوداني.

مجلس السيادة يطالب بخطة لتسليح وتنظيم المنضمين للجيش

وضمن خطة الحكومة والقوات المسلحة لاستنفار الشعب، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار الأسبوع الماضي ضرورة اجتماع القوي الوطنية لتكوين جبهة عريضة لقيادة العملية السياسية وعدم ترك الساحة للتنظيمات التي تدعم التمرد تحت مسميات عديدة، وتسعى لاختطاف الصوت المدني، وتسويق الأوهام، للشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والعالمي.

وأكد مالك عقار أن المستنفرين الذين لبوا نداء القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يجب أن يتم تنظيمهم وتسليحهم تحت إمرة وقيادة القوات المسلحة، حتى لا يصبحوا جماعات مسلحة قائمة بذاتها للتكسب السياسي.