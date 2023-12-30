الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسي سوداني لـ"الدستور": الحرب تدور في نصف السودان واحتمالات توسع الصراع مفتوحة

كمال كرار
كمال كرار

قال الكاتب والسياسي السوداني كمال كرار، إن عودة الاشتباكات في السودان وبشكل أعنف في دارفور والخرطوم تؤشر لعدم رغبة الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع  بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” في أي تهدئة تقود لوقف لإطلاق النار، مشيرا إلى أن هذه حرب لا خاسر فيها ولا مهزوم وثبت ذلك بعد مضي أكثر من ٨ شهور على اندلاعها.


وأعلن وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، اليوم، أن بلاده ستعد حوارًا سودانيًا، وستستضيف اجتماعًا مهمًا الأسبوع المقبل بشأن السودان، بعد تأجيل لقاء قائد القوات المسلحة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

 

هل ينتقل الصراع لمناطق أخرى بعد ود مدني؟

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على ضوء المباحثات الماضية في جدة بين أطراف الصراع والاصطفاف والتجييش وعلو صوت الحرب بالداخل، وكثافة تدخل الإخوان في هذه الحرب، والرغبة في استمرارها كان لا بد أن توضع العراقيل أمام لقاء قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” من الطرفين، والحرب نفسها دخلت فيها أجندة أجنبية تطيل من أمد الصراع، موضحا “لكن في تقديري سيحدث اللقاء بسبب توازن الضعف وهو مصير طرفي الحرب”.


وتابع: "الآن الحرب تدور في أكثر من نصف مساحة السودان والاحتمالات مفتوحة، ودخول الدعم السريع لولاية الجزيرة أمام انسحاب الجيش منها، قد يدفعها للتقدم صوب ولايات أخرى كما هو حادث في سنار الآن".


وقال كمال كرار، إنه للأسف هذه الحرب ضد الوطن والمواطن وهي حرب تكاد تكون منسية من قبل العالم الخارجي لذا استمرار الحرب يهدد السودان بالتقسيم وإعلاء أصوات تقرير المصير في أقاليمه المختلفة، وتصدع السودان سيلقي بظلاله عل كل المنطقة.


وأكد كمال كرار أن تسليح المواطنين، الآن هو  رهان الحركة الإسلامية على الصعود للسلطة، وهذا المنحي يؤدي للمزيد من خلق المليشيات المسلحة المؤدلجة مثل حالة طالبان في أفغانستان وسيؤدي لإطالة أمد الحرب ولكن في النهاية ستتوقف الحرب بإرادة الشعب التواق للسلام والحرية  وستنهار أحلام أعداء الثورة.

txt

ميليشيا الدعم السريع تنهب الإمدادات الغذائية بولاية الجزيرة فى السودان

الجيش السوداني يقصف تمركزات الدعم السريع

وقصف الجيش السوداني، اليوم السبت، مواقع سيطرة ميليشيا الدعم السريع في مدينة ود مدني وسط السودان في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين وتصاعد وتيرة القصف بعد دخول "الدعم السريع" ولاية الجزيرة، وممارسة انتهاكات غير مسبوقة من القتل والنهب وعمليات الاغتصاب.
ومع استمرار انتهاكات الدعم السريع بحق المواطنين، دعا الجيش السوداني إلى استنفار شعبي وتسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم وحماية بلادهم، من جهته دعا والي كسلا المكلف محمد موسى عبدالرحمن، المواطنين لحمل السلاح للدفاع عن أموالهم وأعراضهم.

txt

اشتباكات وأزمات مستمرة.. ماذا يجرى فى السودان بعد دخول الدعم السريع ولاية الجزيرة؟

السودان السوداني كمال كرار حميدتي محمد حمدان دقلو الدعم السريع قوات الدعم السريع الجيش السوداني البرهان

مواد متعلقة

بعد تأجيل لقاء البرهان وحميدتى.. جيبوتى تستضيف حوارًا سودانيًا "مهمًا" الأسبوع المقبل

كيف تناولت مراكز البحث الدولية حرب غزة ومستقبل القضية الفلسطينية؟

بعد قرار محاكم ماين وكولورادو.. هل يخوض ترامب انتخابات رئاسة أمريكا 2024؟

مصمم مصرى يفوز بالمركز الأول بجائزة "عمار" لدعم المبدعين من ذوى الإعاقة

ميرغنى لـ"الدستور": التصعيد العسكرى فى السودان يُعقد المشهد السياسى

حرب فلسطين وإسرائيل وزلزال تركيا والمغرب أعلى الأحداث بحثا في 2023

استنفار شعبى وعسكرى فى السودان لمواجهة انتهاكات "الدعم السريع"

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024|الشباب يفضلون ترامب عن بايدن

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

عاجل.. مذبحة حرية الرأى.. الغرب يُطارد رافضى العدوان على غزة.. ويهود بين الضحايا!

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة