الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: السودان يتجه بسرعة نحو الانهيار بسبب ضعف الاهتمام الدولى

النازحين في السودان
النازحين في السودان من الحرب

حذرت الأمم المتحدة من أن السودان  الذي يبلغ عدد سكانه 46 مليون نسمة يتجه بسرعة نحو الانهيار، بسبب ضعف الاهتمام الدولي بالحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة.

 

وقال توبي هاروارد، نائب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان: "إنه مع القليل من الاهتمام من العالم الخارجي ومع الاعتراف بأزمات أخرى في أماكن أخرى من العالم في الوقت الحالي، يتجه السودان بسرعة نحو الانهيار".

 

وأضاف المسئول الأممي في تصريح لصحيفة "الجارديان": أن "حجم الأزمة السودانية لا مثيل له، وستكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة وخارجها".

 

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل حربًا دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة، وسط توتر بسبب الانتقال من الحكم العسكري إلى المدني، ما أدى لمقتل وإصابة ونزوح الآلاف.

 

ويدور القتال في ولايات الخرطوم، والشمالية، وشمال كردفان، وجنوب كردفان، وشرق دارفور، ووسط دارفور، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، والنيل الأزرق، والقضارف، إلى جانب ولاية الجزيرة التي لجأ إليها أكثر من نصف مليون سوداني، وسقطت مؤخرًا في قبضة القوة المتمردة منتصف ديسمبر الجاري؛ ما أدى إلى إجبار أكثر من 300 ألف شخص على الفرار مرة أخرى.

 

 

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وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 7.1 مليون شخص نزحوا منذ بداية النزاع المستمر، لجأ 1.5 مليون منهم إلى بلدان الجوار.

 

وقُتل في الحرب أكثر من 12 ألف شخص، وفق تقدير متحفظ لمنظمة "أكليد" غير الحكومية. 

الامم المتحدة السودان ضعف الاهتمام الدولي انهيار الحرب الجيش السوداني قوات الدعم السريع

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