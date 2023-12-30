اعتدوا جسديًا على النساء.. فظائع يرتكبها الدعم السريع فى السودان

كشف عثمان الجندي، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، عن آخر تطورات الأوضاع الميدانية في السودان بين الجيش وميليشيات الدعم السريع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن الجيش السوداني، قصف اليوم مواقع عسكرية لميليشيا الدعم السريع في منطقة أم درمان وبحري انطلاقًا من قاعة وادي سيدنا.

وأضاف مراسل "القاهرة الاخبارية" في أم درمان أن هناك قصفًا متبادلًا بين الدعم السريع والجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

وأوضح أن هناك تطورات بجبهة أم درمان، حيث حدث تقدم للجيش السوداني ويجري حاليًا الأخير عمليات تمشيط ضد بقايا الدعم السريع، موضحًا أن ميليشيا الدعم السريع اعتدت جسديًا على النساء.

وتستمر المعارك في السودان بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع يوميًا في جبهات القتال بالعاصمة الخرطوم، ويتمدد الصراع أكثر في ولايات دارفور وكردفان (غرب ووسط) البلاد، ويهدد مناطق أخرى ظلت، طيلة الفترة الماضية، خارج نطاق الاشتباكات، وقبل أيام تأجل لقاء كان سيكون مهمًا بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وقائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".