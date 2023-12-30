"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال خيمات عزاء الشهداء بالقدس

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تحاول زيادة قبضتها على مدينة القدس المحتلة، لأنها تخشى أن تكون شرارة لاندلاع انتفاضة ثالثة، لافتة إلى أن قوات الاحتلال تمنع المسيحيين من الوصول للبلدة القديمة وأداء الصلاة في الكنيسة، وكذلك الحال في المسجد الأقصى.

وأشارت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إن عدة جبهات فُتحت على إسرائيل، من بينها الضفة الغربية والقدس، أي أنه وازى الضفة والقدس وما يحدث فيها من مواجهات بما يحدث في غزة واليمن ولبنان والعراق.

وأوضحت أن السبب في ذلك يرجع إلى أن القدس لها حساسية أكبر مما يطلق من جنوب لبنان أو اليمن، لأن هناك احتكاكا متواصلا ومباشرا بين الفلسطينيين والمستوطنين، والمنظومة العسكرية تخشى من ازدياد العمليات التي يشنها المقدسيون ضد أهداف إسرائيلية، لذا أغلقت قوات الاحتلال الحواجز والمعابر الفاصلة بين القدس والضفة الغربية، ومنعت المقدسيين من التجول داخل البلدة القديمة، خوفا من التصدي لقطعان المستوطنين الذين يستفزون المسلمين في داخل باحات المسجد الأقصى.

وأردفت: “القدس ليست بعيدة عن التوغل البري في قطاع غزة، صباح اليوم كان هناك اقتحام إلى بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، في ساعات الفجر، وهي بالقرب من مخيم قلنديا، منذ 7 أكتوبر تدور اشتباكات مسلحة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وفي شرق القدس في بلدة العيزرية اندلعت مواجهات بين الشبان أدت لارتقاء شهيد بالأمس هو محمود ورني عمره 18 عامًا، وتمركزت قوات الاحتلال في محيط خيمة العزاء، كما اقتحمت خيمة عزاء الشهيد أحمد عليان، ومنعت إقامة عزاء له، وتم تحديد عدد المتواجدين بين العائلة إلى 9 أفراد فقط، واعتقلت والد وشقيق وشقيقة الشهيد، ثم أفرجت عنهم، وبقي شقيق الشهيد محتجزا”.