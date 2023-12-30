السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وصول 18 مصابًا و250 مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح قادمين من غزة

وصول عدد من مزدوجي
وصول عدد من مزدوجي الجنسية لمعبر رفح

وصل 18 مصابًا ونحو 250 آخرين من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح قادمين من قطاع غزة، وفقًا لعاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بدخول 50 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تشمل 4 شاحنات وقود. 

من ناحية أخرى، قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن فصائل المقاومة أعلنت عن استهدافها عددًا من الآليات وناقلتي جند، بعدد من القذائف، وأجهزت على كل من فيها من جنود، كانوا يتوغلون تجاه البريج، مما أسفر عن تدمير  3 دبابات "ميركافا" وناقلتي جند إسرائيلية.

القاهرة الإخبارية غزة مزدوجي الجنسية معبر رفح رفح

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