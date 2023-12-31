خبير إعلامى: السودان يذهب نحو أزمة كبيرة ستستمر لسنوات

قال الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز، إن رواندا دولة مُلهمة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنها اتخذت مسارًا إصلاحيًا على جميع المستويات، وحول الدولة إلى دولة قادرة رغم عدم امتلاكها موارد مثل بعض الدول الإفريقية.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" أن رواندا امتلكت الإرادة والقدرة على تخطي الصراع، وعملت على تحويل الصراع إلى خارطة طريق وأسلوب عمل وشكل من أشكال التعايش والسلم الأهلي.

وتابع: "أتمنى تكرار هذا الأمر في السودان خصوصًا أن السودان يشهد أوضاعًا مأساوية، وكتبت مقالًا بعنوان السودان فوق فوهة بركان، وكان يقول إن السودان يذهب نحو أزمة كبيرة ستستمر لسنوات".

خبير إعلامي: لا بد من وفقة للعالم تجاه ما يحدث في السودان

واستكمل: "هناك حالة من التبلد الإقليمي والعالمي، ولا بد أن تكون هناك وقفة تجاه ما يحدث في السودان، وأن جزءً من الاهتمام العربي والإفريقي والدولي يجب أن يكون مع السودان في أزمته؛ لأن ما يحدث في السودان خطير جدًا".