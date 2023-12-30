الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صلاح حليمة: المقاومة الشعبية فى السودان تستعد لمواجهة الدعم السريع مع الجيش

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

كشف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، عن تطورات الأوضاع في السودان، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تواصل عملياتها العسكرية.

وقال "حليمة" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن قوات الدعم السريع سيطرت على بعض الولايات والجيش السوداني يدافع بشكل نشط وفعّال خصوصًا في العاصمة الخرطوم.

وأضاف أن آخر العمليات التي جرت في السودان حدثت في ولاية الجزيرة، مشيرًا إلى وجود احتمالات لصدام آخر في بعض الولايات.

صلاح حليمة: صراع مسلح في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع بما لديها من دعم خارجي وإمكانيات تواجه الجيش السوداني الذي ما زال يقاوم بعمليات عسكرية دفاعية ضد ميليشيات الدعم السريع التي تتحرك في بعض الولايات.

وتابع: "هناك صراع مسلح في الخرطوم، وهناك حديث عن تنفيذ عمليات عسكرية من قبل ضربات جوية للجيش السوداني ضد تمركزات الدعم السريع في الخرطوم"، مشيرًا إلى أن هناك حديثًا أيضًا عن ظهور مقاومة شعبية ضد الدعم السريع في العديد من الولايات.

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