مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا

والوزاري العربي الطارئ يبحث بلورة قرار موحد تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الصومالية

أكد السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية والذي سيعقد يوم الأربعاء القادم عبر "فيديو كونفرانس" لبحث تداعيات إبرام مذكرة التفاهم غير القانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الواقع شمال غرب الصومال، مشددًا على أنها جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الاجتماع سيناقش بلورة موقف عربي موحد تجاه انتهاك إثيوبيا للسيادة الصومالية على أراضيها.

مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية

وثمن مندوب الصومال لدى جامعة الدول العربية، جهود جامعة الدول العربية لعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لدعم الصومال والتضامن معه في أزمته الراهنة، مشيدا بمواقف كل الدول العربية الشقيقة وكذلك الدول الصديقة التي دعمت الصومال وأعلنت مساندتها له في مواجهة إثيوبيا.

إعلان الرفض الكامل لإبرام مذكرة التفاهم الإثيوبى

ودعا مندوب الصومال بالجامعة العربية، الدول العربية لإصدار قرار قوي يتضمن إعلان الرفض الكامل لإبرام مذكرة التفاهم الإثيوبي واعتبارها باطلة والتأكيد على التضامن مع الصومال في كل ما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذا التدخل الإثيوبي السافر في شئونه الداخلية وتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة للتأكيد على الموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإثيوبية في الشئون الداخلية للصومال.

وشدد مندوب الصومال بالجامعة العربية، على أن الصومال لن يتنازل عن شبر واحد من أراضيه، وسيقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا التدخل الإثيوبي الذي يمثل انتهاكا لسيادة الصومال ووحدته ويتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية.

يذكر أنه تسمح مذكرة التفاهم لإثيوبيا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، لمدة 50 عاما لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.