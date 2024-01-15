الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الجيش السودانى يؤكد موافقة القيادة العامة على المرحلة المقبلة لمواجهة "الدعم السريع"

البرهان
البرهان

أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني مساعد القائد العام للجيش، الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا، أن القائد العام الفريق أول عبدالفتاح البرهان وهيئة القيادة بالجيش السوداني أعدوا العدة للمرحلة المقبلة لمواجهة ميليشيات الدعم السريع.

وقال ياسر العطا، خلال كملة له أمام القوات المسلحة أمس، إن النصر قادم بعون الله وتدبيره ثم جهد القيادة وبذل الأبطال، وذلك وفق بيان للقوات المسلحة اليوم عبر حسابها على موقع فيسبوك.

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وكان الجيش السوداني أكد، أمس، أن الجموع الشعبية بمدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان خرجت في مسيرة هادرة تجسيدًا للمقاومة الشعبية المسلحة، ودعمًا للدولة ومشاركة للقوات المسلحة، ودحرًا لميليشيا الدعم السريع.

كذلك احتشدت، أمس، المقاومة الشعبية المسلحة بمدينة بربر سندا للدولة والقوات المسلحة صفًا واحدًا مشاركة في دحر "الدعم السريع".

وأكد الجيش السوداني أن قومية القوات المسلحة تتجلى في التلاحم الشعبي الكبير من كل فئات الشعب في كل بقاع البلاد وقطاع المرأة بالهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة بالدبة كغيرها من القطاعات يساهم بوجبة الإفطار لارتكازات الجيش بالمحلية في مبادرة وجدت الاستحسان من الضباط والجنود ومستنفري الولاية.

وعقد مجلس السيادة الانتقالي، أمس، اجتماعًا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس القائد العام، وتداول الاجتماع الأوضاع الراهنة، لاسيما الأوضاع الأمنية والاقتصادية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان. 

وتطرق الاجتماع إلى تداعيات قمة "إيجاد" فى يوغندا فى الثامن عشر من يناير الجاري، ورؤية السودان حول انعقادها.

وأكد المجلس على أهمية تنفيذ مخرجات القمة الأخيرة التي عقدت بجيبوتي بلقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام وقائد الميليشيا المتمردة، منوهًا إلى أن حكومة السودان ترى أنه ليس هنالك ما يستدعي عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة.

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