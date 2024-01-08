الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصومالي يتوجه إلى إريتريا فى زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي

توجه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الإريترية "أسمرة"، في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الصومالي خلال الزيارة  نظيره الإريتري أسياس أفورقي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

txt

الصومال يكشف خطة إثيوبيا لضم زيلع.. والرئيس يوقع قانونًا لإلغاء الاتفاق البحرى

بطلان اتفاق إثيوبيا مع صوماليلاند 

وفي وقت سابق أبطل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، رسميا اتفاقا مع إثيوبيا، الذي بمقتضاه منحت "صوماليلاند أو أرض الصومال"، وهي إقليم منشق عن الصومال، إثيوبيا وهي دولة حبيسة، إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، مقابل حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية.

وأعلن محمود أن مذكرة التفاهم، التي تم إبرامها الأسبوع الماضي بين الحكومتين "غير قانونية" في منشور، نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الذي كان يعرف سابقا باسم تويتر، حيث وقع على قانون بإلغاء الاتفاق مساء أمس السبت، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقال الرئيس الصومالي: هذا المساء، وقعت على القانون، الذي يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومتي إثيوبيا وأرض الصومال. وبدعم مشرعينا وشعبنا، فإن هذا القانون يمثل إظهارا لالتزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقا للقانون الدولي.

وجرى يوم الاثنين الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، ينص على موافقة الأخيرة على تأجير أكثر من 12 ميلًا للوصول إلى البحر في ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية.

إثيوبيا رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة

وفي المقابل، تعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة، وهي خطوة قال بيهي إنها ستشكل "سابقة كأول دولة تقدم الاعتراف الدولي لبلدنا.

كذلك، ستحصل أرض الصومال أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة.

ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها "باطلة ولاغية" وطلبت من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية؛ كما استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات، وأرض الصومال، أو "صومالي لاند" لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا عن الصومال إداريا وسياسيا وأمنيا.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أسمرة العاصمة الإريترية إثيوبيا صوماليلاند

مواد متعلقة

لبنان يرفض مقترح الاحتلال بنشر قوات ألمانية بصلاحيات عسكرية على الحدود

أمير قطر يصدر أمرًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

ولاية القضارف تؤكد تسليح جميع المواطنين لمواجهة تمرد "الدعم السريع"

الصومال يكشف خطة إثيوبيا لضم زيلع.. والرئيس يوقع قانونًا لإلغاء الاتفاق البحرى

تمسك سودانى بتسليح الشعب لمواجهة تمرد "الدعم السريع".. والأخير يهدد باستهداف المواطنين

وزيرة خارجية ألمانيا فى جولة للشرق الأوسط تبدأها بإسرائيل

أولاف شولتس يتعرض لضغط سياسي لإرسال صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا

العراق: استهداف أحد المقار الأمنية فى بغداد خرقٌ للسيادة ونُحذّر من التصعيد

الأكثر قراءة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية والدولارية

استمرار حبس 4 متهمين بذبح صاحب شركة وعشيقته بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبي

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال