الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق: استهداف أحد المقار الأمنية فى بغداد خرقٌ للسيادة ونُحذّر من التصعيد

رئاسة العراق
رئاسة العراق

أدانت الرئاسة العراقية ، اليوم الخميس، العدوان الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد.

وقالت رئاسة العراق في بيان: "ندين بشدة العدوان الذي استهدف أحد المقرات الأمنية في بغداد، وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى"، مبينًا أن "هذا العدوان يُعد خرقًا وتجاوزًا على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكًا صريحًا للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية.

وأضافت الرئاسة العراقية، أن العراق إذ يُحذر من استمرار التصعيد في المنطقة الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها، فإنه يدعو إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.

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العراق: استهداف أحد المقار الأمنية فى بغداد اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه

استهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد

من جهته، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول عبدالله، إن استهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد بطائرة مسيرة اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق وأمنه.

وأضاف في بيانٍ نشرته رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الخميس، في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق وأمنه، أقدمت طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، ما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلًا.

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