الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هجوم أمريكى على مقر للحشد الشعبى ببغداد ومقتل المسئول العسكرى بحركة النجباء

العراق
العراق

استهدف قصف  مقر الدعم اللوجستي التابع للحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد، اليوم الخميس وفقًا لما صرح به مصدر أمني عراقي لـ"الشرق" بلومبرج .

وقال المصدر العراقي، إن القصف على مقر تابع للحشد الشعبي في بغداد أدى إلى قتل 2 وجرح 5، فضلًا عن مقتل المسئول العسكري لحركة النجباء "أبوتقي"، وقال المصدر: مقر الحشد الذي استهدف في بغداد يقع ضمن مبنى مجمع وزارة الداخلية.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت منذ قليل، بوقوع هجوم أمريكي يستهدف مقرًا للحشد الشعبي في بغداد.

txt

"داخلية العراق": قدمنا مجهودًا استثنائيًا فى 2023 على جميع الأصعدة

بايدن: ضرباتنا العسكرية فى العراق تهدف لردع إيران

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد قال في وقت سابق، إن الضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي في العراق استهدفت ردع إيران وفصائل مسلحة تدعمها طهران، عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية.

ونفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية في العراق، ردًا على هجوم بطائرة مسيرة، الإثنين، شنه مسلحون وأدى إلى إصابة جندي أمريكى بجروح خطرة، وإصابة اثنين آخرين.

 تعطيل وعرقلة سلسلة هجمات ضد الولايات المتحدة

وأضاف "بايدن" في رسالة إلى كبار قادة الكونجرس الأمريكى، "استهدفت الضربات تعطيل وعرقلة سلسلة هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية"، وتابع الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى، حسب الضرورة والملاءمة، للتصدي لتهديدات أو هجمات أخرى.

ووفق "بلومبرج"، فإن تعليقات بايدن تقدم أكبر مبرر لحد الآن عن العمل العسكري الأمريكي المكثف في الشرق الأوسط، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.

وتتهم إدارة بايدن إيران، بالوقوف خلف الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر، إذ رفع البيت الأبيض السرية عن معلومات استخباراتية مفادها بأن إيران مسئولة عن هذه الهجمات، وهو ما نفته طهران بشكل مطلق.

وسائل إعلام عراقية هجوم امريكي ​مطار بغداد النجباء كتاب بئر النجباء اندلاع حرب اقليمية

مواد متعلقة

بعد اتفاق إثيوبيا وصومالي لاند.. خطوات تحرك الحكومة الصومالية لحماية أراضيها

السودان: استمرار تنظيم حملات الاستنفار الشعبى بالولايات لمواجهة "الدعم السريع"

سياسى سودانى لـ"الدستور": استمرار التصعيد فى السودان ينذر بحرب أهلية 

حميدتى يلتقى رئيس جيبوتى ويؤكد استعداده للتفاوض حول السلام فى السودان

أكاديمى سودانى لـ"الدستور".. تصعيد الدعم السريع سيؤدى إلى انهيار السودان

بعد استهداف سفنها.. "ميرسك" تعلق الإبحار عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

باحث في الشأن الروسي لـ"الدستور": اتفاقية التجارة الحرة بين القاهرة وموسكو تدعم الدور المصري في البريكس

اشتباكات وأزمات مستمرة.. ماذا يجرى فى السودان بعد دخول الدعم السريع ولاية الجزيرة؟

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

مَن هو الشيخ محمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية الجديد؟

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتى

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

حيثيات حبس المتهم بسب وقذف منى زكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار

مندوب فلسطين يبعث برسائل لمسئولين أمميين حول استمرار إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية

"الأوقاف الفلسطينية": 21 اقتحامًا للأقصى ومنع رفع الأذان 52 مرة بالحرم الإبراهيمى