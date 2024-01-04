هجوم أمريكى على مقر للحشد الشعبى ببغداد ومقتل المسئول العسكرى بحركة النجباء

استهدف قصف مقر الدعم اللوجستي التابع للحشد الشعبي شرقي العاصمة بغداد، اليوم الخميس وفقًا لما صرح به مصدر أمني عراقي لـ"الشرق" بلومبرج .

وقال المصدر العراقي، إن القصف على مقر تابع للحشد الشعبي في بغداد أدى إلى قتل 2 وجرح 5، فضلًا عن مقتل المسئول العسكري لحركة النجباء "أبوتقي"، وقال المصدر: مقر الحشد الذي استهدف في بغداد يقع ضمن مبنى مجمع وزارة الداخلية.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت منذ قليل، بوقوع هجوم أمريكي يستهدف مقرًا للحشد الشعبي في بغداد.

بايدن: ضرباتنا العسكرية فى العراق تهدف لردع إيران

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد قال في وقت سابق، إن الضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي في العراق استهدفت ردع إيران وفصائل مسلحة تدعمها طهران، عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية.

ونفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية في العراق، ردًا على هجوم بطائرة مسيرة، الإثنين، شنه مسلحون وأدى إلى إصابة جندي أمريكى بجروح خطرة، وإصابة اثنين آخرين.

تعطيل وعرقلة سلسلة هجمات ضد الولايات المتحدة

وأضاف "بايدن" في رسالة إلى كبار قادة الكونجرس الأمريكى، "استهدفت الضربات تعطيل وعرقلة سلسلة هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا، وردع إيران والجماعات المسلحة المدعومة منها عن شن أو دعم هجمات على أفراد ومنشآت أمريكية"، وتابع الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى، حسب الضرورة والملاءمة، للتصدي لتهديدات أو هجمات أخرى.

ووفق "بلومبرج"، فإن تعليقات بايدن تقدم أكبر مبرر لحد الآن عن العمل العسكري الأمريكي المكثف في الشرق الأوسط، وسط الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.

وتتهم إدارة بايدن إيران، بالوقوف خلف الهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر، إذ رفع البيت الأبيض السرية عن معلومات استخباراتية مفادها بأن إيران مسئولة عن هذه الهجمات، وهو ما نفته طهران بشكل مطلق.