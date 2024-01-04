الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش العراقى: القصف الأمريكى لمقر الحشد الشعبى اعتداء سافر

القصف الأمريكي لمقر
القصف الأمريكي لمقر الحشد الشعبي

قال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة  العراقية اللواء  يحيى رسول، إن  القصف الأمريكي الذي طال أحد مقار الحشد الشعبي ببغداد اليوم الخميس اعتداء سافر.

استهداف أحد المقار الأمنية في العاصمة بغداد

وقال رسول، في بيان صحفي: في اعتداء سافر وتعدٍّ صارخ على سيادة العراق وأمنه، أقدمت طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقار الأمنية في العاصمة بغداد اليوم، ما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلًا.

وأضاف رسول، أن القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسئولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذي يقوض جميع التفاهمات بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي.

وتابع: أننا نعدُّ هذا الاستهداف تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على العراق وبعيدًا عن روح ونص التفويض والعمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق.

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العراق: استهداف أحد المقار الأمنية في بغداد اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه

مقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي

وكانت مصادر أمنية عراقية، أفادت بمقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي بينهما آمر لواء وإصابة 6 آخرين في قصف بطائرة أمريكية استهدف أحد مقار الحشد شرقي بغداد.

ونقلت محطة تليفزيون "العهد" التابعة لحركة عصائب أهل الحق بزعامة الشيخ قيس الخزعلي عن مصادر أمنية قولها إن "3 صواريخ استهدفت مقار الحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين بالقرب من أكاديمية الشرطة شرقي بغداد؛ ما أدى إلى مقتل اثنين  من الحشد بينهم آمر اللواء 12 في الحشد عن حركة النجباء الشيخ علي السعيدي وإصاب 6 بينهم مسئول استخبارات الحشد، وهذه حصيلة أولية.

العشرات من الآليات العسكرية التابعة للجيش

وسارعت العشرات من الآليات العسكرية التابعة للجيش والشرطة والحشد الشعبي إلى إغلاق مكان القصف، وحلقت مروحيات للجيش العراقي في سماء بغداد.

وعقد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة اجتماعًا لمجلس الأمن الوطني لمناقشة تداعيات القصف الأمريكي.

وتعد هذه رابع ضربة عسكرية أمريكية تستهدف مقار الحشد الشعبي في العراق بعد عمليات مماثلة استهدفت مواقع للحشد الشعبي في أبو غريب وجرف النصر "الصخر سابقًا" والحويجة في كركوك ردًا على قيام المقاومة الإسلامية في العراق بقصف مقار القوات الأمريكية في قواعد عين الأسد وحرير ومطار أربيل الدولي.

وأوقعت هذه الضربات، بالمجمل، أكثر من 16 قتيلًا ومثلهم من المصابين منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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