أمير قطر يصدر أمرًا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

تفاصيل تعديل تشكيل مجلس الوزراء القطرى

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، صباح اليوم، نص الأمر على أن يعين كل من:

1- الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبيئة والتغير المناخي.

2- الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرا للرياضة والشباب.

3- إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرا للعدل، ووزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء.

4- عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرا للبلدية.

5- سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشئون الخارجية، عضوا بمجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تأدية اليمين القانونية

من جهتهم، أدى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024 اليمين القانونية، أمام مير قطر، بالديوان الأميري صباح اليوم.

وحضر أداء اليمين الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.