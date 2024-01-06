السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أولاف شولتس يتعرض لضغط سياسي لإرسال صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا (تفاصيل)

أولاف شولتس
أولاف شولتس

تصاعد الضغط على رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتس؛ لتسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي منذ نحو عامين.

وأكد سياسيون من شركاء الائتلاف، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، والاتحاد المسيحي الديمقراطي المعارض، أهمية هذه الأسلحة في عدد اليوم السبت من صحيفة "راينيش بوست" التي تصدر في دوسلدورف، ووجهوا بعض الاتهامات الخطيرة لشولتس.

وقالت سارة ناني المتحدثة باسم الدفاع في المجموعة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني (البوندستاج)، إن تسليم صواريخ كروز تاوروس إلى أوكرانيا تأخر كثيرا.

وأضافت: الحماية الأكثر فعالية ضد الضربات الجوية الروسية هي إطلاق النار على أهداف في الأراضي الروسية وفي المناطق المحتلة في شرق أوكرانيا والتي تشن روسيا هجماتها منها.

وقالت ماري اجنيس ستراك زيمرمان خبيرة الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر، إنه يتعين على ألمانيا تسليم صواريخ تاوروس من أجل عرقلة خطوط الإمداد الروسية.

وأكدت: يجب إلا نخاف من شجاعتنا، هذا هو ما يأمله بوتين.

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رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية

حذر رئيس وزراء ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية وينفرد كريتشمان، من تبني سياسات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وقال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر: في المعركة ضد التطرف، يجب ألا نتحول نحن إلى التطرف. يجب ألا نواجه كلامهم الفارغ بمزيد من الكلام الفارغ، ولكن بالعقل والحجة الواضحة.

وقال كريتشمان، إن من الخطأ الاعتقاد إن هناك وصفة واحدة ضد الشعبوية اليمينية والبديل من أجل ألمانيا.

وأكد: يمكنني فقط أن أحذر ضد قول دعوهم يحكمون، ثم سيرى الناس ما سينتج عن هذا. الضرر الذي سيتسببون فيه سيكون كبيرا للغاية.

وقال إنه لا يؤمن بنظرية إزالة الغموض عن حزب البديل من أجل ألمانيا بمجرد توليه السلطة.

وتابع: يجب أن نوضح: كل مكان تكون لهم فيه كلمة، تصبح الأمور أسوأ، وليس أفضل.

رئيس الوزراء الألماني أولاف شوتس أوكرانيا هجوم روسي البرلمان الالماني البوندستاج حزب الخضر

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