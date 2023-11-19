الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المستشار الألمانى يتمسك بحل الدولتين وينتقد الاستيطان بالضفة

أولاف شولتس
أولاف شولتس

حثّ المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تحسين الوضع الإنساني لسكان قطاع غزة وذلك في اتصال هاتفي بينهما.

 

وقال شولتس لنتنياهو إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية يمكن أن يساهم في تحسين كبير على صعيد وصول الإمدادات للسكان.

 

وأشار بيان للمستشارية إلى أن شولتس شدد على أن هدنات إنسانية يمكن أن تسهم في تحسّن جوهري على صعيد توفير الرعاية للسكان.

 

وأورد البيان أن نتنياهو "فصّل الجهود التي تبذلها إسرائيل لحماية المدنيين في قطاع غزة"، مشدّدا على أن حماس تسعى على الدوام لإحباط هذه الجهود، وفقما نقلت "فرانس برس".

 

وانتقد شولتس سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكرر الدعوات إلى حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين.

 

وخلال زيارة لمنطقة نوتيتال في ولاية براندنبورج قال شولتس: "لا نريد أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ولا نريد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

 

وأضاف أن "النتيجة الأفضل للإسرائيليين والفلسطينيين تظل حل الدولتين، إذا نأى البعض في السياسة الإسرائيلية بأنفسهم عن هذا، فلن ندعمهم"، وفقما نقلت "رويترز".

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