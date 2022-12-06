الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

وفد كنسى للمشاركة فى تجنيز بطريرك الكنيسة الإريترية

الوفد
الوفد

كلف قداسة البابا تواضروس الثاني وفدًا كنسيًا بالسفر إلى العاصمة الإريترية أسمرة، لتمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تقديم العزاء والمشاركة في صلوات تجنيز مثلث الرحمات أبونا كيرلس الأول بطريرك كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية، والتي ستقام بعد غدٍ الخميس في كاتدرائية السيدة العذراء بأسمرة.


تكون الوفد الكنسي من أصحاب النيافة:
- الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة.
- الأنبا توماس مطران القوصية ومير.
- الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص. 
- الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.
- الراهب القمص أنجيلوس النقادي.

 

ورحل قداسة البطريرك أبونا كيرلس الأول يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 96 سنة، ونعاه قداسة البابا والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا داود أسقف المنصورة في الحادية عشرة من صباح غدٍ الأربعاء في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة (مقر المطرانية).


وأقيم قداسًا صباح اليوم بحضور الجثمان في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة.

 

كان نيافته قد رقد في الرب صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 66 سنة، وخدمة أسقفية زادت عن 20 سنة، ونعاه قداسة البابا والمجمع المقدس للكنيسة.

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وائل لطفي

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