الجيش الأمريكى يعلن اعتراض صاروخ كروز أطلقه الحوثيون من اليمن

اعلن الجيش الأمريكي عن أنه اعترض صاروخًا آخر أطلقه الحوثيون المتمركزون في اليمن بجنوب البحر الأحمر.

وأعلنت القيادة الإقليمية للجيش الأمريكي، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الحوثيين أطلقوا صاروخ كروز مضادًا للسفن باتجاه مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية.

واعترضت القوات الجوية الأمريكية الصاروخ بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

مهاجمة الحوثيين للسفن التي يزعم أنها على صلة بإسرائيل في البحر الأحمر

يشار إلى أنه منذ اندلاع حرب غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، هاجم الحوثيون المدعومون من إيران بشكل متكرر السفن التي يزعم أنها على صلة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وتتجنب شركات الشحن الكبرى هذا المسار بشكل متزايد. وهاجمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخرًا مواقع الجماعة في اليمن، بدعم من هولندا وكندا وأستراليا والبحرين، ردًا على أنشطة الحوثيين.

اقتراب زورقين صغيرين من سفينة تجارية قرب ميناء عصب

وكانت قد قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرًا الأحد عن اقتراب زورقين صغيرين من سفينة تجارية على بُعد 23 ميلًا بحريًا (43 كيلومترًا) شمال غربي ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة، في تحذير: اقترب الزورقان الصغيران واعترضا سفينة تجارية، في محاولة لحملها على تغيير مسارها.

وتابعت: استمرت السفينة التجارية في مسارها بعد أن تلقت تطمينات من السلطات. ابتعد الزورقان الصغيران عن محيطها الآن. والسفينة وطاقمها بخير.

أمريكا تنشر تحالفًا بحريًا دوليًا لحماية الملاحة

ونشرت دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، بوارج في البحر الأحمر، وشكلت واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا لحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية، التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ووجّهت واشنطن ولندن تحذيرات متكررة للحوثيين من "عواقب" ما لم يوقفوا هجماتهم على السفن، قبل شنّهما ضربات.