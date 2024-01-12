الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مسؤول أمريكى: نشن ضربات ضد أهداف متعددة للحوثيين بطائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك

ضربات ضد أهداف متعددة
ضربات ضد أهداف متعددة للحوثيين

قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN، إن الجيش الأمريكي شن ضربات ضد أهداف متعددة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

 

وكانت الضربات بطائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك، وإنها تمثل ردًا مهمًا بعد أن حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤها من أن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ستتحمل عواقب الهجمات المتكررة بطائرات بدون طيار والصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر.

 

وتعد هذه الضربات علامة على القلق الدولي المتزايد بشأن التهديد الذي يتعرض له أحد أهم الممرات المائية في العالم. 

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