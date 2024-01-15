مسئول عسكرى أمريكى ينفى تنفيذ أى ضربة اليوم فى اليمن

نفى مسؤول عسكري أمريكي، تنفيذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف، الأحد، في اليمن، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

وأوضح المسؤول العسكري الأمريكي أنه لم يتم تنفيذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف باليمن اليوم، وذلك ردًا على تقارير بثتها وسائل إعلام يمنية تشير إلى غارات أمريكية بريطانية بمديرية اللحية، شمالي محافظة الحديدة، في غرب اليمن، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس.

وأفادت وسائل إعلام يمينة، في وقت سابق من اليوم، بأن "عدوان أمريكي بريطاني استهدف جبل جدع بمديرية اللحية"، مشيرًا إلى تحليق مكثف للطيران الحربي والتجسسي الأمريكي المعادي في سماء محافظة الحديدة.