تأخير في الشحنات وزيادة في تكالف النقل وأسعار السلع.. هجمات الحوثيين تهدد اقتصاد العالم

أدت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في اليمن إلى إعادة توجيه معظم التجارة التي تتدفق عادة عبر الشريان البحري الحيوي للسلع الاستهلاكية وإمدادات الطاقة، وهو التحول الذي يؤخر الشحنات ويزيد تكاليف النقل.

هجمات الحوثيين

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد ضرب هذا التأثير العالم أجمع عندما قالت شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا: إنها اضطرت إلى إغلاق مصنعها خارج برلين في الفترة من 29 يناير إلى 11 فبراير بسبب التأخير في سلاسل التوريد.

وعادة ما ينتقل النفط والغاز الطبيعي والحبوب وكل شيء من الألعاب إلى الإلكترونيات عبر الممر المائي الذي يفصل بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية في طريقه إلى قناة السويس، حيث يمر 12% من التجارة العالمية.

وتقوم بعض أكبر شركات شحن الحاويات في العالم وعملاق النفط BP بإرسال السفن في رحلات أطول تتجاوز البحر الأحمر. واستجابة للتأثير المتزايد على التجارة العالمية، أنشأت الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الأخرى قوة جديدة لحماية السفن.

أهمية البحر الأحمر

وقالت الوكالة الفرنسية: إن البحر الأحمر لديه قناة السويس في نهايته الشمالية ومضيق باب المندب الضيق في الطرف الجنوبي، مما يؤدي إلى خليج عدن و ممر مائي مزدحم بالسفن التي تعبر قناة السويس لجلب البضائع بين آسيا وأوروبا وخارجها.

في الواقع، فإن 40% من التجارة بين آسيا وأوروبا تمر عادة عبر المنطقة، بما في ذلك كمية هائلة من النفط ووقود الديزل لأوروبا التي تعتمد على الاستيراد، وكذلك المنتجات الغذائية مثل زيت النخيل والحبوب وأي شيء آخر يتم جلبه على متن سفن الحاويات، وهي معظم المنتجات المصنعة في العالم.

تأثير هجمات الحوثيين على التجارة

ووفقا للوكالة الفرنسية: تتجنب شركات حاويات الشحن الضخمة البحر الأحمر وترسل سفنها حول أفريقيا ورأس الرجاء الصالحوهو امر قد يستغرق أسبوعًا إلى أسبوعين للرحلات فضلا عن ارتفاع تكاليف التأمين والوقود.

وانخفض عدد الحاويات المارة عبر البحر الأحمر بأكثر من النصف في ديسمبر، ليصل إلى نحو 200 ألف حاوية بعد أن كان 500 ألف حاوية في نوفمبر. والمستوى الحالي أقل بنسبة 66% من متوسط ما قبل الوباء 2017-2019، وفقا لمؤشر التجارة الذي جمعه معهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا.

وقفزت تكلفة الحاوية القياسية التي يبلغ طولها 40 قدمًا من الصين إلى شمال أوروبا من 1500 دولار إلى 4000 دولار. لكن هذا لا يزال بعيدًا عن مبلغ 14000 دولار الذي شوهد خلال الوباء.

وقال جوليان هينز، مدير مركز للأبحاث: "من المتوقع عواقب ملحوظة على أسعار المستهلك في أوروبا، لأن حصة تكاليف الشحن في قيمة السلع باهظة الثمن مثل الإلكترونيات الاستهلاكية لا تتجاوز جزءا من المئة".

ومع ذلك، يقول المحللون في جيه بي مورجان إن زيادة التكاليف يمكن أن تؤدي إلى إبطاء الانخفاض الأخير في التضخم: "في حين أن هذه الزيادات في التكاليف تأتي من مستويات منخفضة، فإنها ستعزز تلاشي الديناميكيات الانكماشية الأخيرة لأسعار السلع".

اضطراب في أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 4% بفعل أنباء الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة، وجرى تداول خام برنت القياسي الدولي عند ما يزيد قليلا عن 80 دولارا للبرميل يوم الجمعة.

وقال سيمون تاجليابيترا، محلل الطاقة في مركز بروجيل للأبحاث في بروكسل، على موقع X، تويتر سابقًا: "في حين أن هذا يضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار النفط العالمية، فمن غير المرجح أن يمثل صدمة خطيرة في إمدادات الطاقة في الوقت الحالي".

ومن الممكن أن يتغير ذلك إذا تصاعدت الصراعات بين حماس وإسرائيل والحوثيين وأدت إلى مشاكل في مضيق هرمز في الطرف الجنوبي للخليج العربي: "سيكون لذلك آثار هائلة على أسواق الطاقة العالمية".