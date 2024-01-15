الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اجتماع عربى طارئ لبحث التوتر بين الصومال وإثيوبيا

الجامعة العربية
الجامعة العربية

تعقد الجامعة العربية، اجتماعا طارئا عن بعد، على المستوى الوزاري الأربعاء المقبل، لبحث التوتر بين الصومال مع إثيوبيا، إثر اتفاق ترفضه مقديشو، وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال، تحصل بموجبه على امتيازات في البحر الأحمر.

ووفق تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، فقد "تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، يوم الأربعاء المقبل (17 يناير)، عبر خاصية الفيديو كونفرانس".

وسيبحث الاجتماع "تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والتي تحصل بموجبها أديس أبابا على امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر"، وفق حسام زكي.

وأشار المسؤول العربي إلى أن الاجتماع يعقد "بناء على طلب الصومال، وتأييد من 12 دولة عربية"، وسيترأسه المغرب. ولفت إلى "وجود توافق كامل حول الموقف الصومالي وتأييده".

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