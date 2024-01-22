الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"ورش حكي وعروض فنية ".. أبرز ملامح البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الثقافي الأبرز في مصر، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

في هذا الصدد قالت إسراء البكري عضو اتحاد كتاب مصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية dmc، أن المعرض يضم العديد من الندوات والبرامج الثقافية لأكبر أسماء الكتاب في الوطن العربي.

وأشارت "البكري"، أن معرض الكتاب هذا العام، لا يخلو من الفقرات الفنية والعروض التي تشجع الأطفال والكبار أيضًا للذهاب للمعرض والحصول على كتب مختلفة والتعرف على ثقافات الدول الأخرى.

وأضافت عضو اتحاد كتاب مصر، أن معرض الكتاب 2024، يضم العديد من الندوات الثقافية المميزة والمختلفة للكثير من الأدباء داخل وخارج مصر.

ورش حكي وعروض فنية وندوات فضائية DMC 8 الصبح إسراء البكري معرض الكتاب

مواد متعلقة

"تٌوفر جميع خدماتها مجانًا".. كل ما تريد معرفته عن المنصة الوطنية للصحة النفسية

محمد عفيفى لـ"الشاهد": الدراما قدمت الخديو إسماعيل بصورة سلبية وعبثية

محمد عفيفى لـ"الشاهد": الإنحياز فى وقت الأزمات يكون للحاكم

محمد عفيفى لـ"الشاهد": فكرة "المستبد العادل" تجسدت فى ناصر ومحمد على

محمد عفيفى لـ"الشاهد": السلطان العثمانى أجُبر على تولى محمد على الحكم

محمد عفيفى لـ"الشاهد": محمد على حكم مصر "بإرادة شعبية"

محمد عفيفى لـ"الشاهد": مصر قدمت فكرة الدولة المركزية لدول العالم

محمد عفيفى لـ"الشاهد": منذ القدم والمصرى حريص على الاستقرار

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من الرئيس السيسى بشأن تنفيذ شركة يونانية مشروعًا عملاقًا فى مصر

عاجل.. عائلات المحتجزين الإسرائيلين تداهم غرفة اجتماع للجنة المالية فى الكنيست

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ربيع" يمنح الخطوط الملاحية "شارة الأمان" للعبور من قناة السويس: جاهزون

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

سعر الجنيه الذهب اليوم والذهب للبيع والشراء في سوق الصاغة عالميا ومحليا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة