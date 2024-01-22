"ورش حكي وعروض فنية ".. أبرز ملامح البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب 2024

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الثقافي الأبرز في مصر، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

في هذا الصدد قالت إسراء البكري عضو اتحاد كتاب مصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية dmc، أن المعرض يضم العديد من الندوات والبرامج الثقافية لأكبر أسماء الكتاب في الوطن العربي.

وأشارت "البكري"، أن معرض الكتاب هذا العام، لا يخلو من الفقرات الفنية والعروض التي تشجع الأطفال والكبار أيضًا للذهاب للمعرض والحصول على كتب مختلفة والتعرف على ثقافات الدول الأخرى.

وأضافت عضو اتحاد كتاب مصر، أن معرض الكتاب 2024، يضم العديد من الندوات الثقافية المميزة والمختلفة للكثير من الأدباء داخل وخارج مصر.