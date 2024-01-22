أيمن الرقب: جنود الإحتلال سرقوا جثامين الشهداء من أجل سرقة الجلود

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على مدينة خان يونس، برًا وجوًا، الأمر الذي خلف العشرات من الشهداء.

وأضاف "الرقب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية dmc، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أقتحموا مقبرة بني سهيلا"، والتي تعتبر أكبر المقابر في خان يونس.

جنود الاحتلال سرقوا جثامين الشهداء لسرقة الجلود

ونوه أستاذ العلوم السياسية، إلى أن جنود الاحتلال سرقوا جثامين الشهداء من أجل سرقة الجلود، وتم إرجعاهم بعد ذلك في أكياس بلاستيك مشوهة بالكامل، الأمر الذي يدل على وحشية الكيان المحتل.

وأشار "الرقب"، أن الإحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسية الأرض المحروقة، مضيفًا أن إسرائيل لا تريد أن تجعل قطاع غزة مكان صالح للعيش فيه.