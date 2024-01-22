الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: الائتلاف الحاكم يقاطع مناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكدت أن الائتلاف الحاكم يقاطع مناقشة اقتراح حجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو.

وكانت مجموعة من أقارب الإسرائيليين الذين يحتجزهم مسلحو حركة "حماس" اقتحمت اجتماعًا للجنة في البرلمان الإسرائيلي بالقدس اليوم الإثنين، مطالبين النواب ببذل مزيد من الجهد لمحاولة إطلاق سراح ذويهم.

كما احتج أقارب المحتجزين الإسرائيليين ونصبوا خيامهم للاعتصام خارج منزل بنيامين نتنياهو في القدس بعد أن رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي شروط حماس الأخيرة.

الائتلاف الحاكم حكومة نتنياهو القاهرة الإخبارية نتنياهو وسائل الاعلام الاسرائيلية

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