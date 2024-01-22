مندوب فلسطين بالجامعة العربية: المجلس حذر من التواطؤ مع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين

قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بالجامعة العربية، خلال المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الطارئ لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن مجلس الدول العربية حذر من التواطؤ مع مخطط التهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني.

مجلس الدول العربية أدان الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة

وأشار "العكلوك"، خلال المؤتمر الصحفي الذي نشرته قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس الدول العربية، أدان الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

ونوه مندوب فلسطين بالجامعة العربية، أن المجلس أدان أيضًا الحصار الإسرائيلي على المسجد الأقصى وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.