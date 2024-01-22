مراسلة القاهرة الإخبارية: قاعدة "عين الأسد" استهدفت بطائرة مسيرة

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأجواء في العراق مشتعلة بشكل كبير، فقد أطلقت الفصائل العراقية والتي تسمى بـ"المقاومة الإسلامية"، رشقتين.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن قاعدة "عين الأسد"، تم استهدافها بطائرة مسيرة، حيث تم سقوط الطائرة بمحيط القاعدة، ولم تسفر عن أي خسائر بشرية.

ونوهت "التميمي" بأن الحكومة العراقية لا تريد أن تتوسع الهجمات بين الفصائل والقوات الأمريكية للداخل العراقي، حيث استهدفت الفصائل العراقية منذ الأزمة القواعد الأمريكية بـ23 صاروخًا، حيث يعتبر استهداف قاعدة "عين الأسد" هو الأكبر على القوات الأمريكية منذ سنوات.