الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الشهاوى لـ"الشاهد": لا أتأثر بما هو فرنسى أو إنجليزى فى شعرى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إنه لا بد أن أقدم مصريتي فيما أقوله في شعري، وأنني لا أتأثر بما هو فرنسي أو إنجليزي، ولكن هذا لا يمنع أن أقرأ في كل أنواع الفنون الشعرية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك شعراء مصريين تأثروا من الشخصيات الذين عاصروا الفرنسيين والإنجليز، مضيفًا أن فكرة الحفاظ على المصرية في كل الكتابات مهمة للغاية.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشهاوي الشاهد الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز الفرنسيين

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