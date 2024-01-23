باحث علاقات دولية: "الصبة الخرسانية" بمفاعل الضبعة انعكاس مهم لإرادة مصر

قال الدكتور محمد ربيع النبهي، الباحث في العلاقات الدولية، إن تدشين أو وضع "الصبة الخرسانية" للوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، بالتعاون مع الدولة الروسية، هو مسار جديد في توطيد العلاقات المصرية الروسية.

وأضاف "النبهي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، أن هذه العلاقات على مدار الـ80 عامًا الماضية مبنية على التبادل الثقافي والتجاري، مؤكدًا أن الدولة المصرية قائمة على توطيد وتحسين العلاقات المصرية مع كافة دول العالم.

وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن إنشاء هذا المفاعل في هذا التوقيت هو انعكاس مهم لإرادة وقدرة الدولة المصرية على تنفيذ طموحتها.

ونوه بأن المفاعل النووي الذي تم تدشينه اليوم يسهم بشكل كبير في توفير الكهرباء، ويمكن تصديرها بعد ذلك للعديد من دول المنطقة في ظل أزمات الطاقة، والتحول للطاقة النظيفة في المستقبل.