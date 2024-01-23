الشهاوى لـ"الشاهد": الملحن المصرى يكتشف المطربين والمطربات قبل النقاد

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن الذين يضعون المناهج الأدبية هم شعراء سابقون، وهذا ساهم في زيادة الوعي الثقافي للكثير من الأجيال القديمة.

ونوه "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد الملحن، الذي يستطيع أن يقدم لحنًا لقصيدة.

وأشار إلى أن الملحن المصري، هو من يكتشف المطربيين والمطربات قبل النقاد، كما أن الإنتاج المسرحي قل بشكل كبير.

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.