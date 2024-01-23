الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشهاوى لـ"الشاهد": طباعة 100 نسخة من الكتاب تصل لـ 10 آلاف جنيه

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي

كشف الشاعر أحمد الشهاوي، سبب تراجع مستوى الشعر في المناهج الأدبية، قائلا إن الذين يضعون المناهج الأدبية “شعراء سابقون” أي أصدر كل منهم ديوانا يوما ما ثم لم يكتب الشعر، أو كان أزهريا وكلهم يعرفون العروض والأوزان وينظمون قصائد ليست شعرا، فيختارون لزملائهم وأحبائهم وأصدقائهم شعراء لم نسمع بهم من قبل، لكنهم موجودون في المناهج الأدبية".

ونوه "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن طباعة الـ 100 نسخة من الكتاب تتكلف من 7 آلاف إلى 10 آلاف جنيه.

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الشهاوي الشاهد الكتاب الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز

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