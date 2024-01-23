الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: مصر أكبر دولة داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية فى التاريخ

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات

أوضح الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، أن مصر منذ اللحظة الاولي وهي تتحرك بشكل كبير من أجل كسر الحصار على قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه لولا الدولة المصرية، لم يكن أحد من دول العالم قادرًا على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر ضغطت على إسرائيل من خلال ربط إخراج الأجانب من قطاع غزة مقابل دخول المساعدات.

 

مصر لم تكتف بتقديم المساعدات الإنسانية بل تحركت بشكل دبلوماسي لحل القضية الفلسطينية

ونوه خبير العلاقات الدولية، إلي أن العالم تحرك بشكل متكامل مع الرؤية المصرية، حيث لم تكتف مصر بتقديم المساعدات الإنسانية فقط، بل تحركت بشكل دبلوماسي، من أجل حل القضية الفلسطينية.

وأردف، أن مزاعم الإحتلال الإسرائيلي بشأن أن مصر هي السبب في عرقلة دخول المساعدات، ما هو إلا أكاذيب، حيث إن الكيان المحتل يفكر بشكل استيطاني والعالم يعلم ذلك.

خبير علاقات دولية القضية الفلسطينية اكسترا نيوز الدولة المصرية غزة قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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