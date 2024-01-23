الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم نووية: مشروع الضبعة سيوفر فرص عمل وعلينا استغلال الخبرة الروسية

مداخلة الدكتور طارق
مداخلة الدكتور طارق حسين على قناة إكسترا نيوز

قال الدكتور طارق حسين، أستاذ العلوم النووية بجامعة القاهرة، إن اليوم يوم تاريخي في مصر، وذلك بسبب صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر في بناء الدولة الحديثة تسعى لأن يكون لها تعدد في مصادر الطاقة المستخدمة في مصر.

وأكد أستاذ العلوم النووية بجامعة القاهرة: إننا بدأنا في استخدام الطاقة النظيفة منذ فترة، مضيفًا أن جزءًا من الطاقة الناتجة عن محطة الضبعة سيتم به إنتاج "طاقة الهيدروجين الأخضر".

وأردف: إن مشروع الضبعة النووية سيسهم في توفير فرص عمل كبيرة، وعلينا استغلال الخبرة الروسية في هذا المجال، من أجل تدريب الكوادر الفنية والعمالة المصرية.

أستاذ علوم نووية مشروع الضبعة الخبرة الروسية وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة الضبعة

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