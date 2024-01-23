مراسلة القاهرة الإخبارية: إسرائيل تنشر الأكاذيب من أجل استمرار الحرب فى غزة

قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية، إن إسرائيل تحاول الزج باسم مصر مرارًا وتكرارًا، في هذا الصراع من خلال إعطاء نفسها مبررات لشن عمليات عند المناطق الحدودية المصرية.

وأضافت "أبوشمسية"، أن البيانات الإسرائيلية أوضحت أن تركيا حاولت إدخال الأسلحة للمقاومة الفلسطينية، مضيفة أن هناك تخبطًا في البيانات الرسمية للاحتلال الإسرائيلي، وهذا يدل على أن إسرائيل تحاول نشر هذه الأكاذيب من أجل استمرار الحرب في غزة.

كان قد ذكر عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلي، أنه كانت هناك محاولات لتهريب الممنوعات عبر الحدود المصرية الفلسطينية، مشيرة إلى أن إسرائيل تردد هذه الأكاذيب من أجل استمرار عملياتها العسكرية في قطاع غزة، خاصة المناطق الحدودية.