الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض يُشير إلى صفقة تبادل جديدة للمحتجزين بين "حماس" والاحتلال

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن البيت الأبيض، بأنه يعتقد أن هناك إطارًا لصفقة تبادل جديدة للمحتجزين بين حركة "حماس" والاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف البيض الأبيض: "ما زلنا نؤمن بالوعد بحل الدولتين".

تواصل قصف الاحتلال على قطاع غزة

كانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 122، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بعد الصحفيين عصام اللولو، المذيع ومقدم البرامج في تليفزيون فلسطين، ومحمد عبدالفتاح عطا الله الصحفي في مؤسسة الرسالة للإعلام.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع منذ أكتوبر الماضي عدوانه على قطاع غزة، إذ تقصف طائراته محيط المستشفيات ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدميرها فوق رءوس ساكنيها، كما يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفًا و422 شهيدًا و65 ألفًا و87 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

حل الدولتين حماس صفقة تبادل

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