طلاب جامعة الإسكندرية يزورون معرض القاهرة الدولي للكتاب

نظمت إدارة رعاية الشباب بالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، زيارة لعدد من طلاب الجامعة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، والمنعقد خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وأوضح شريف صلاح الدين مشرف الأنشطة الطلابية لفريق القادة الاجتماعيين، أن الزيارة شملت 25 طالب وطالبة من فريق القادة الاجتماعين حيث تم تفقد المعرض وحضور عدد من ورش العمل بالإضافة لزيارة معرض وزارة الدفاع ومعرض وزارة الداخلية ومعرض هيئة الرقابة الإدارية ومعرض حياة كريمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود جامعة الإسكندرية وإدارة التربية العسكرية بالجامعة فى تنظيم عدد من الفعاليات والندوات التثقيفية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري والتى تهدف إلى توعية الطلاب والطالبات وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

IMG-20240127-WA0009

IMG-20240127-WA0012

IMG-20240127-WA0011