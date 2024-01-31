الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نجلاء بدر: "ليلة العيد" نجح فى تسليط الضوء على قضايا المرأة المهمة

نجلاء بدر
نجلاء بدر

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن آخر أعمالها الفنية، فيلم «ليلة العيد»، مؤكدة أنه نجح في تسليط الضوء على قضايا مهمة تخص المرأة مثل زواج القاصرات.

وقالت "نجلاء"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «dmc»، إن الفيلم تناول هذه الموضوعات بطريقة إنسانية اعتمادًا على حبكة درامية، في ظل أنّ الواقع قد يكون أكثر قسوة، مشيرة إلى أن المجتمع المصري "ذكوري" من منظور الرجل وليس من منظور الدولة التي تدعم حرية المرأة وتتيح لها حقوقها.

وتابعت: «مجتمعنا ذكوري من وجهة نظر الرجل في تربيته وعاداته وتقاليده وأفكاره»، لافتة إلى أن حصول المرأة على حريتها وحقوقها وتحديد مصيرها واختيار قراراتها يجب أن يكون ثقافة عامة.

واعتبرت أنه على الرغم من أن الدولة تتيح للمرأة حقوقها وحريتها، إلا أن الفكر الذكوري السائد في المجتمع يعوق هذا الأمر في بعض الحالات.

فيلم «ليلة العيد» من بطولة يسرا وريهام عبدالغفور وعبير صبري وسميحة أيوب وسيد رجب ويسرا اللوزي ونجلاء بدر وهنادي مهنى، من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

ليلة العيد فيلم ليلة العيد الفنانة نجلاء بدر نجلاء بدر زواج القاصرات

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