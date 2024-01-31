الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية يوضح أسباب قطع التمويل عن الأونروا

الأونروا
الأونروا

أوضح الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأسباب قطع التمويل عن الأونروا، مؤكدًا أن قرار قطع التمويل عن الأونروا، جاء في اليوم التالي لصدور قرار التدابير الاحترازية من محكمة العدل الدولية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المحكمة استندت إلى عدّة تقارير صادرة عن هيئات دولية، وبينها هيئة الأمم المتحدة والوكالات الدولية ومنها «أونروا»، مضيفًا:«علينا أن نتذكر مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي، حين حاولت قبل فترات طويلة إنهاء دور أونروا، وتصفية عملها داخل الأراضي الفلسطينية عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عندما اتخذ قرارًا بوقف تمويل أونروا، والتعامل على أن قضية اللاجئين غير موجودة، ومحاولة إسقاط القضية عن الطاولة تحت الضغط الإسرائيلي».

وتابع: «عندما بدأت محكمة العدل الدولية اتخاذ مجموعة تدابير احترازية، وأكدت أنّ هناك شبه إبادة جماعية ارتكبت بحق الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هذا الأمر الذي نستطيع القول إنّه بدأ يؤلم إسرائيل، ولذلك هي لجأت إلى هذه الوسيلة علمًا بأنّ أونروا هي وكالة أممية أنشئت بقرار من قبل الأمم المتحدة عام 1949». 

الأونروا غزة قطاع غزة القدس

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