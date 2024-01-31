الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتبة فلسطينية: المجازر في غزة مستمرة على يد جيش الاحتلال

غزة
غزة

كشفت الكاتبة الصحفية الفلسطينية، شروق أسعد، آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أن المجازر في القطاع لا تزال مستمرة على يد جيش الاحتلال.

وقالت “أسعد”،  خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، إن الحياة المعيشية في قطاع غزة أصبحت صعبة للغاية، وجيش الاحتلال يحاصر مستشفى الأمل بمنطقة خان يونس التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، موضحة "تصلنا شاهدات مرعبة حقيقة سواء من إطلاق نار على سيارات الإسعاف أو من مستشفى ناصر المحاصرة من كل الاتجاهات".

أوضحت: “هناك الكثير الصحفيين والأسر والعائلات والجرحى هربوا ليلًا خلال الأيام الماضية في البرد والمطر، حتى قاموا بالركض من خان يونس إلى رفح الفلسطينية”، مشيرة إلى أن هناك اشتباكات عنيفة، ومنطقة رفح باتت يتواجد فيها نحو مليون ونصف فلسطيني في مساحة صغيرة وضيقة.

أكدت الكاتبة الصحفية الفلسطينية، أن الجميع يسكن داخل الخيام وسط الأمطار الغزيرة، الوضع كارثي ولم يكن هناك طعام والكثير في حالة مجاعة، موضحة أن الأوضاع الإنسانية الكارثية تتصاعد منذ 115 يومًا، والنازحون باتو بعشرات الآلاف والبعض نزح أكثر من مرة والحال الإنساني صعب للغاية.

الاحتلال قطاع غزة غزة جيش الاحتلال رفح الامطار

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