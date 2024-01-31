عاجل|ارتدوا الجواكت.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية (فيديو)

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية المستمرة منذ أمس وحتى الجمعة المقبل، منوهة إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل 16 درجة اليوم و15 درجة غدًا، والتي تعتبر أقل درجات حرارة يتم تسجيلها حتى الآن بفصل الشتاء.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلتها على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الصقيع من المتوقع تكونه على المزروعات الموجودة بمحافظة بوسط سيناء وشمال الصعيد، منوهة إلى استمرارية سرعة نشاط الرياح، محذرة من تأثير الرياح على ملاحة البحر التوسط مع ارتفاع الأمواج سيتجاوز 3.5 متر.

وحذرت "غانم" من كميات الأمطار الموجودة في المحافظات الساحلية، خاصة في مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ، لأن هناك استمرارية لسقوطها بشكل كبير من بداية الأسبوع وحتى نهايته ما بين المتوسط والغزير والرعدي، مشددة على أن الأمطار اليوم ستمدد إلى المحافظات الداخلية وليست فقط المحافظات الساحلية.

ونوهت إلى أنه خلال فترة الليل ستصل الأمطار إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى ما بين الخفيف إلى المتوسط، ناصحة المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة والقيادة بهدوء تام، وارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.