مراسل "إكسترا نيوز": معرض الكتاب أغلق أبوابه أمس برقم استثنائى

قال أحمد نبيل، مراسل «إكسترا نيوز»، من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، إن المعرض أغلق أبوابه أمس برقم استثنائي، إذ وصل عدد الزوار في يوم واحد إلى نحو 355 ألفًا و201 زائر، موضحًا أنه بإضافة هذا الرقم لمجمع الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالنسبة للأيام الستة الماضية، يصل أعداد الزائرين إلى مليون و993 ألف زائر.

وأشار مراسل القناة، في رسالته على الهواء مباشرة، إلى أن البيان الصادر من وزارة الثقافة أكد أن المعرض في أيامه الـ6 الماضية اقترب من كسر حاجز 2 مليون، وهو رقم استثنائي آخر إحصاء بالنسبة للأعوام الماضية.

وكان سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين، قد قال إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الأكبر على مستوى العالم للكتاب العربي، حيث يشهد أكبر عدد من الزوار.

وأضاف عبده، في تصريحات تليفزيونية، أن الزائر يتعامل مع المعرض على أنه متعة ثقافية في رحلة مدتها يوم ويزيد، وليس شراء الكتب فقط، حيث قد تتكرر الرحلة ليوم وأكثر خلال فترة انعقاد المعرض.